Progettazione lavori adeguamento Istituti Leonardo e Foderà di Agrigento

Nuovi interventi di adeguamento antisismico sono stati programmati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per gli istituti scolastici della provincia. Gli interventi riguardano il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e l’I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento.

L’Ufficio “Attività Negoziali e Contratti” dell’Ente ha, infatti, approvato il bando e il disciplinare della tornata di due gare telematiche, ai sensi dell’art. 40 del codice degli appalti, per la progettazione degli interventi di adeguamento antisismico e impiantistico di alcuni edifici del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale del corpo Palestra dell’ I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento. L’Amministrazione si riserva di affidare direttamente al progettista dei lavori del Liceo Scientifico Leonardo l’incarico di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Le gare per la progettazione sono propedeutiche a richiedere al Ministero competente le somme per realizzare i lavori di adeguamento antisismico degli edifici interessati.

Per i servizi di progettazione del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento è previsto un importo a base di affidamento di €. 608.947,19, mentre per la progettazione degli interventi di adeguamento antisismico e impiantistico l’I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento l’importo a base di affidamento previsto e di €. 115.411,56.

Le offerte per la progettazione o le domande di partecipazione dovranno pervenire il 24 marzo 2020 entro le ore 12:00, in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale Appalti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec.