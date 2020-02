Amorosia nuovo segretario del Consorzio Tre Sorgenti

Pietro Amorosia è il neo segretario del Consorzio Tre Sorgenti. L’ente, il 31 gennaio scorso, aveva chiesto ai sindaci dei comuni consorziati, la disponibilità del proprio segretario per svolgere le funzioni al Consorzio. Era stato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, a dare la piena disponibilità del segretario del comune della città del Gattopardo e, subito dopo lo autorizzava a svolgere questo mandato.

Senza questa figura, il Consorzio non poteva assicurare la continuità dell’azione amministrativa. In questo modo, vengono evitate eventuali disfunzioni di qualunque sorta.

Amorosia è stato ben contento di accettare questo nuovo incarico ed ha ringraziato il vicepresidente, Calogero Malluzzo della fiducia accordata e si è detto inoltre sicuro che svolgerà il proprio lavoro nell’esclusivo interesse dell’ente e dei comuni consorziati.

“Sono certo che il lavoro di Amorosia – dice il sindaco palmese, Stefano Castellino – persona che stimo molto sia dal punto di vista umano che professionale, tornerà ad avere quel ruolo di traino e di servizio per tutti i comuni soci”.