Agrigento, ragazza masturba un anziano a pochi passi dalla via Atenea: “beccati” da un cellulare

Immagini che non hanno bisogno di spiegazioni: una donna masturba un anziano per strada in pieno giorno, e senza timore di essere scoperti. I due si trovano in vicolo San Pietro, una stradina con ai lati due rampe di scale, che dalla via Atenea porta in via Pirandello, o viceversa, dove s’illudono di essersi nascosti, a pochi metri dal salotto cittadino. Una residente dal balcone di casa ha ripreso la scena.

Lui girato di spalle, lei sussurra parole all’orecchio. I due si danno da fare come fossero soli. Lo riporta il quotidiano La Sicilia. Sembra di ritornare indietro di quasi due anni, precisamente al 22 maggio del 2018, quando alcuni ragazzi ripresero con un telefonino, una ragazza praticare sesso orale ad un anziano su una panchina, all’interno della villetta “Casesa” in piazza Aldo Moro. Anziano, poi identificato, e attualmente sotto processo per atti osceni in luogo pubblico.