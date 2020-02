Sopralluoghi del sindaco Valenti alla Seniazza, in via Acerra e al mercato ortofrutticolo

Verifica delle criticità e programmazione di interventi. È stato questo l’obiettivo dei sopralluoghi che il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Roberto Lo Cicero hanno effettuato questa mattina in contrada Seniazza, nella Via Acerra e nel mercato ortofrutticolo di Via Pompei. Presenti anche funzionari dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Ecologia e della Polizia Municipale.

“L’Amministrazione comunale – dice il sindaco Francesca Valenti – si complimenta innanzitutto con residenti e comitato della Seniazza per il senso civico, per essersi fatti promotori della bonifica della zona. Come Comune, assieme agli Uffici, ci adopereremo per la risoluzione delle criticità emerse. Solleciteremo all’Iacp, all’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Agrigento, interventi di riqualificazione, per rendere più vivibile il quartiere, a partire dalla sistemazione delle aiuole. Al gestore del servizio idrico integrato, abbiamo segnalato le continue perdite in via Acerra. Abbiamo verificato gli accessi, la viabilità. Con la Polizia Municipale abbiamo pianificato nell’immediato il rifacimento delle strisce pedonali in prossimità della scuola. Per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo di via Pompei, programmeremo un intervento straordinario di pulizia e altre azioni per migliorare le condizioni della struttura. Saranno eliminati i cassonetti non bene utilizzati e sarà consegnata ai mercatisti l’attrezzatura per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento della propria attività. La Polizia Municipale intensificherà i controlli, con controlli di prevenzione e repressione, per evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il ripetersi di situazioni di degrado”.