Porto Empedocle, isole ecologiche. Interrogazione del consigliere Todaro

Il Consigliere Comunale del Movimento delle Autonomie al Comune di Porto Empedocle Giuseppe Todaro e intervenuto in merito alla realizzazione di alcuni centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche).

“Sulla scorta di alcune polemiche sorte sui social e di lamentele di cittadini credo sia doveroso intervenire in merito all’installazione di alcune isole ecologiche in alcuni quartieri della città, ritengo doveroso sapere quali sono stati i criteri e come sono stati individuati i punti in cui allestire queste isole ecologiche e come mai non è stato coinvolto nella scelta il Consiglio Comunale, con la ratifica di un regolamento anche sul funzionamento e sulla fruibilità di queste isole ecologiche. Bisogna che l’Amministrazione Comunale ci delucidi se ci sono costi a carico dell’ente e chi si occuperà della gestione e del controllo di un corretto conferimento dei rifiuti, non credo che il nostro ente vista la ormai nota carenza di personale negli uffici sia in grado di gestire tale situazione.

Una di queste isole ecologiche tra l’altro è stata installata a pochi metri da una scuola per l’infanzia e in pieno centro abitato, credo che l’amministrazione non abbia per niente considerato le gravi conseguenze che potrebbero verificarsi appena entrerà in funzione tale isola ecologica, causando gravi disagi agli abitanti ai bambini e ai genitori che frequentano l’istituto.

Concludo chiedendo ancora una volta delucidazioni per quanto riguarda il famigerato C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) unica a mio modo soluzione per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, che ancora dopo quasi 4 anni di amministrazione non è stato debellato, anzi in alcune zone della città e sempre più in aumento.

Ritengo inoltre doveroso che l’Amministrazione Comunale informi il Consiglio Comunale prima e di conseguenza la città sul parere legale che è stato chiesto sull’appalto dei rifiuti, e quali azioni intende intraprendere di conseguenza.”

Lo dichiara il Consigliere Comunale Giuseppe Todaro