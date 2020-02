Brucia automobile di 25enne licatese. Cause da accertare

Devastata da un incendio un’autovettura di proprietà di una 25enne del luogo. Non ci sono certezze sulla natura dell’evento. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, affidando le indagini ai poliziotti del Commissariato di Licata. Le fiamme si sono sviluppate nel corso delle ore notturne.

A prendere fuoco una utilitaria, Lancia Musa, parcheggiata al Villaggio dei Fiori. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti. Si ipotizza la mano criminale di uno o più ignoti piromani. Anche se in mancanza di certezze resta in piedi la pista del fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.