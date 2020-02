Agrigento, vandali nelle vie della movida: distrutto un grosso vaso

I proprietari di un ristorante di via Pirandello hanno rinvenuto un vaso a forma do giara, contenente delle piante, completamente distrutto, e i pezzi sparsi un po’ ovunque nella piazzetta, dalle parti della Chiesa di San Pietro, ad Agrigento.

Negli ultimi due mesi e mezzo si sono registrati una serie di raid vandalici, contro l’arredo urbano, nel centro della città. Da segnalare vasi e fioriere rotti in via Vela, lungo la salita Madonna degli Angeli, e in un rinomato cortiletto, tutte zone a pochi metri dalla via Atenea. Altri vasi frantumati al viale della Vittoria.

La lista si allunga con l’ultimo danneggiamento. I responsabili avrebbero anche rovesciato a terra tavoli e sedie di un locale, poi rimessi a posto dagli stessi, dopo il richiamo di un residente, svegliato dalle urla. Lo stesso ha precisato, che il fatto s’è verificato nella nottata di venerdì, e in un orario dove le attività lavorative, avevano già abbassato le saracinesche.