Contromano sulla Ss 640: è risultato ubriaco. Denunciato 30enne agrigentino

Ha imboccato contromano il tracciato della Ss 640, a ridosso della rotatoria degli “Scrittori”, fino al luogo dove è collocato l’autovelox. L’automobilista è stato bloccato in tempo da due pattuglie delnto. la polizia Stradale di Agrigento, impegnate poco lontano in un posto di controllo. Evitato un grave incidente. Protagonista un 30enne domiciliato ad Agrigento.

Protagonista un 30enne domiciliato ad Agrigento. È risultato completamente ubriaco, con un valore nel sangue di 1,50 g/l. È stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente. E per il contromano, aggravato dal fatto che era ubriaco, la Prefettura potrebbe revocargli il documento di guida.