Canicattì, maxi controllo del territorio: emessi due fogli di via. Sequestri e multe

Si aggiravano per le vie del centro. Subito controllati dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, sono risultati con diversi precedenti penali. Inoltre non sono riusciti a giustificare la loro presenza nel grosso dell’Agrigento. Si tratta di due soggetti, della provincia di Siracusa, sottoposti alla misura del Foglio di Via Obbligatorio, con il divieto di tornare nel territorio canicattinese nei prossimi 3 anni.

Sempre gli agenti del Commissariato canicattinese, assieme al reparto Prevenzione crimine di Palermo, e alla polizia Stradale di Agrigento, su disposizione del questore Rosa Maria Iraci, hanno effettuato un maxi controllo del territorio, con l’impiego di circa 20 pattuglie.

Sono stati effettuati 22 posti di controllo; 212 persone identificate e 135 veicoli controllati. Elevate 31 contravvenzioni per varie violazioni al Codice della Strada, sequestrate 4 autovetture, decurtati 60 punti dalle patenti.

Infine 38 le persone sottoposte alle misure di sicurezza o alternative alla detenzione controllate nelle loro abitazioni. Quattro i controlli amministrativi ad esercizi pubblici, soprattutto bar e sale gioco