Canicattì, dal 2006 ad oggi che fine hanno fatto i soldi che il comune incassa per rilasciare atti?

Il Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, come approvato dalla deliberazione commissariale n° 46 del 08/06/2006 art. 21, prevede nell’ipotesi di richiesta di estrazione di copia di documenti, il pagamento del costo della riproduzione, tale norma regolamentare trova in questo Comitato ampia condivisione , ma poiché si sente dire che dall’anno 2006 ad oggi gli unici che hanno pagato i diritti di estrazione di copia sono rappresentati da questo Comitato e poiché tale circostanza fa assumere il diritto di conoscenza. Per questo il comitato chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs 33/2013 e dell’ art. 22 legge n. 241/1990, di conoscere, sin dall’anno 2006 , quante richieste di accesso agli atti, con estrazione di copia, sono stati richiesti da privati, da tecnici o altri all’Ufficio tecnico e quanti hanno pagato, con l’indicazione del capitolo dove sono confluiti gli introiti.