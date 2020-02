Agrigento, rissa in pieno centro cittadino: alcuni partecipanti restano feriti

Oramai fatti analoghi si susseguono quasi tutti i fine settimana, e catalogati come “risse del sabato sera”. L’ultima zuffa, verso le 2,30 di sabato, dalle parti di via Pirandello, già teatro alcune settimana addietro di una scazzottata, dove un trentenne raffadalese è stato colpito da una bottiglia di vetro, che gli ha provocato uno sfregio permanente al viso. Nell’ultima rissa a darsele di santa ragione quattro o cinque, tra soggetti locali e immigrati.

E avrebbero fatto uso anche di oggetti contundenti. Immediatamente è stato chiesto l’intervento al numero unico di emergenza 112. Ma quando sul posto a sirene spiegate sono piombate almeno due pattuglie dei carabinieri del nucleo Radiomobile, dei protagonisti alcuna traccia. Evidentemente i partecipanti, seppure sanguinanti, hanno preferito darsela a gambe ed evitare l’arresto. Almeno in due sarebbero rimasti feriti. Indagini in corso per risalire ai rissosi.