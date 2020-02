Seap Dalli Cardillo Aragona: ancora un tie-break fatale, esulta la Connetti.it Chieti

La Seap Dalli Cardillo Aragona perde 3-2 sul campo della Connetti.it Chieti, nella 14esima giornata, la prima di ritorno del campionato di serie B1, girone D. Questi i parziali: 25-20, 23-25, 18-25, 25-21, 15-8. La squadra di coach Luca Secchi è mancata nei momenti topici del match e ha commesso tanti errori in alcuni fondamentali, come battuta e ricezione. Le padrone di casa, invece, hanno disputato una partita gagliarda in ogni fondamentale e alla fine hanno meritato il successo. Coach Giorgio Nibbio ha schierato Giroldi in regia, Gotti opposto, Spadoni e Galiero centrali, Lestini (top scorer con 25 punti) e Culiani schiacciatrici, Torrese libero. Nel corso del match sono entrate anche D’Angelo, Ricchiuti e Di Tonto. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha risposto con Trabucchi in palleggio, Aricò opposto, Composto e Manzano al centro, Falcucci e Moneta martelli – ricevitori, Parisi libero. Coach Luca Secchi ha utilizzato anche Donà, Baruffi ed il secondo libero Ruffa. La partita inizia nel segno dell’equilibrio. Poi il sestetto aragonese sbaglia tanto in battuta, in ricezione e non riesce a dare continuità al gioco d’attacco. La squadra di casa, trascinata da una superlativa Lestini, piazza il primo importante break (14-9). Finale di set di chiara marca neroverde (20-15). La Connetti.it Chieti rimane concentrata e chiude il parziale 25-20. Il secondo set è combattuto ed incerto dall’inizio alla fine. La Seap Dalli Cardillo Aragona si affida ai colpi di Moneta e Manzano. Ottimo il contributo della rientrante Donà. La formazione biancazzurra rimonta le padrone di casa e li supera nel finale (19-20). Si gioca punto a punto fino al muro vincente di Serena Moneta per il definitivo 23-25. Il sestetto biancazzurro si esalta nel terzo set. La Seap Dalli Cardillo Aragona gioca un’ottima pallavolo e comanda il parziale senza grosse difficoltà. La Connetti.it Chieti crolla sotto i colpi di Aricò e compagne. Il sorpasso è servito con un netto 18-25. Il quarto set è avvincente, con sorpassi e contro sorpassi. Il sestetto di coach Nibbio mette la freccia nel finale (21-18). La Seap Dalli Cardillo Aragona ritorna ad essere fallosa e si disunisce. Le abruzzesi, allora, non si lasciano scappare l’occasione di allungare la gara al tie-break: finisce 25-21. Quinto set equilibrato nella fase iniziale (4-4). Le neroverdi lottano su ogni pallone con umiltà e tanta determinazione e vanno al cambio campo avanti 8-5. La Seap Dalli Cardillo Aragona recupera due punti (8-7) ma, inspiegabilmente, crolla alla prima difficoltà. La Connetti.it Chieti piazza un parziale imbarazzante per le aragonesi (7-1) e vince set e partita. La Seap Dalli Cardillo Aragona torna a casa con un solo punto ed una prestazione al di sotto delle proprie potenzialità. Sabato al palasport Pippo Nicosia di Agrigento arriva il Palmi per il riscatto.

Ecco il tabellino del match:

Connetti.it Chieti: Gotti 9, Ricchiuti 0, Maiezza (L) n.e., Torrese 0 (L), Culiani (C) 8, Di Tonto 0, Spadoni 12, D’Angelo 6, Galiero 13, Giroldi 2, Micheletto n.e., Lestini 25. All.: Giorgio Nibbio.

Seap Dalli Cardillo Aragona: Trabucchi 0, Aricò 16, Composto 9, Manzano 12, Donà 12, Moneta 19, Falcucci 1, Parisi 0(L), Baruffi 0, Facendola n.e., Ruffa 0 (L2). All.: Luca Secchi.