Favara, si ribalta con l’auto: 33enne ferito finisce in ospedale

Un 33enne favarese, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto ieri sera, nei pressi di piazza Cavallotti, nell’abitato di Favara. L’auto su cui viaggiava da solo si è cappottata. Il sinistro davanti ad alcune palazzine. Il giovane si trovava alla guida di un’autovettura Fiat Punto, e stava percorrendo una delle stradine del centro. Per cause ancora al vaglio, all’improvviso l’automobile è sbandata. Senza controllo è finita a gomme all’aria. L’automobilista stordito dal violento impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il “botto” ha allarmato i passanti, e in tanti si sono precipitati, per prestare i primi soccorsi. Il conducente da li a poco e’ stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini dei carabinieri della Tenenza di Favara.