Canicattì, tragico incidente stradale: muore casalinga 35enne

Incidente stradale mortale, questa notte, in contrada “Rinazzi”, a Canicattì. A perdere la vita una casalinga 35enne Rosalinda Migliore, canicattinese.

La donna si trovava alla guida di una Hyndai Matrix, che per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro.

La giovane gravemente ferita, è stata trasferita, con un’ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. E’ deceduta nel corso di un delicato intervento chirurgico. Sul posto del sinistro accorsi i poliziotti del Commissariato di Canicattì, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.