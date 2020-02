Canicattì, rapinato distributore carburanti: in azione banda di tre malviventi

Tre banditi incappucciati, uno armato di pistola e un altro con un grosso coltello da macellaio, hanno assaltato e rapinato il distributore di carburanti Agip, lungo la strada statale 640, nei pressi di Canicattì Nord, in direzione “Grottarossa”, e Caltanissetta.

Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare i soldi, che il dipendente aveva in tasca, 710 euro, poi sono penetrati all’interno della struttura, adibita ad ufficio, ed hanno trovato e portato via un’altra somma in denaro, in via di quantificazione. Non contenti hanno preso anche i soldi che si trovavano nella cassa del bar e tentato di portare via il portafogli di un cliente che stava bevendo un caffè.

Dopo la rapina sono fuggiti velocemente. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono accordi gli agenti della polizia di Stato.