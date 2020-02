Campobello di Licata, ladri in azione in campagna: rubato trattore gommato

Sono penetrati in un terreno agricolo di proprietà di un ex dipendente statale, oggi in pensione, e si sono portati via un trattore gommato, quasi nuovo, del valore di circa 40 mila euro.E’ successo nelle campagne di Campobello di Licata.

Il furto è stato messo a segno nelle ore notturne. Il mezzo si trovava custodito nel perimetro dell’appezzamento di terreno. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno prelevato il mezzo, indisturbati, e senza lasciare alcuna traccia, si sono allontanati dalla zona.

Chi ha agito avrebbe pianificato ogni cosa, evidentemente erano a conoscenza che, il proprietario era suo solito lasciare il mezzo in quel luogo, senza nessuna sorveglianza.

La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, dallo stesso proprietario del fondo. L’uomo ha segnalato e denunciato il furto ai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, che unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Licata, e al personale della Scientifica dell’Arma, hanno compiuto un accurato sopralluogo nell’area in questione, ed eseguito alcuni rilievi. I militari dell’Arma hanno trasmesso la relazione alla Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.