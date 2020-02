Agrigento, clochard dorme davanti attività di ristorazione

Un clochard vive dormendo all’addiaccio davanti la saracinesca di un’attività di ristorazione, di via Cesare Battisti, nei pressi di locali della movida, nel centro cittadino di Agrigento.

In effetti, chi frequenta quella strada lo avrà visto diverse volte, coperto dal suo sacco a pelo, da solo come un “invisibile”.

Dell’uomo in questione, non si conosce la nazionalità, ma si chiede che venga, se necessario, aiutato come chiunque altro abbia bisogno.