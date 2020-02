Tentano furto in un supermercato, ma scoperti si danno alla fuga. E’ successo nell’Agrigentino

Hanno tentato di intrufolarsi all’interno di un supermercato, ma per l’improvviso arrivo dei carabinieri intervenuti prontamente, sono stati costretti alla fuga, lasciando a terra gli attrezzi da scasso, che avevano utilizzato.

E’ accaduto, ieri notte, in un supermercato di via Nenni, a Ribera.

I ladri avevano preso di mire alcune porte dell’esercizio commerciale, protetto da un impianto di allarme, e dotato di telecamere con un sistema di videosorveglianza.

A insospettire i militari dell’Arma, in giro di perlustrazione nella zona, alcuni particolari rumori provenire dall’area del market. Avviate le indagini per risalire ai responsabili.