Agrigento, lutto nel mondo dell’editoria è morto il cameraman Lillo Cavallaro

Il mondo dell’editoria e del giornalismo perde un altro pilastro in provincia di Agrigento. Si è spento nella notte Lillo Cavallaro che ha collaborato con diverse emittenti televisive locali. Lillo aveva una grande passione la telecamera, ma era anche un ottimo montatore e regista. Ma soprattutto era una persona buona e generosa. Poi la malattia, le cure, i continui viaggi da Palermo all’Ismett. A noi piace ricordare Lillo Cavallaro, con una frase di Fabio Volo che lui stesso ha postato sulla sua pagina facebook: “Ci sono persone che succeda, quel che succeda non smetterai mai di volergli bene.. Perchè stanno in quell’angolo di cuore dove quando uno ci entra, da li non ci uscirà mai”. E da li caro amico Lillo permettici non tu non uscirai mai. La redazione del nostro giornale è vicina in questo momento alla famiglia Cavallaro per questo gravissimo lutto che l’ha colpita.