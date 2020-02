San Giovanni Gemini: domani l’incontro “Terre e Libertà”

Venerdì 7 febbraio alle ore 17.30, presso il CMdesign, In Via Alba n 8, a San Giovanni Gemini, Libera, in collaborazione con la CGIL Agrigento e lo SPI CGIL Sicilia, propone l’incontro “Terre e libertà: storie di ieri e di oggi…nel nome del pane”.

A partire dalla pubblicazione curata dallo SPI CGIL “Terre e libertà”, si ripercorreranno le storie dei sindacalisti uccisi dalle mafie durante le lotte per l’occupazione delle terre incolte.

Attraverso quelle storie si proverà a ricostruire quel pezzo di storia che ha visto il territorio agrigentino in prima linea e si proverà a tracciare un ponte idea con il presente, raccontando cosa sta accadendo oggi nelle nostre terre, proponendo riflessioni, immaginando prospettive. L’appuntamento di venerdì sarà la prima tappa di un percorso che si svilupperà in un itinerario che attraverserà realmente le nostre terre, i nostri spazi, le nostre comunità per fare memoria e assumerci una responsabilità: riannodare i fili con un passato importante, che possa dare linfa al presente e slancio al futuro.

Introduce e modera Carmela Pistone, responsabile provinciale di Libera ad Agrigento, Saluti del segretario generale CGIL Agrigento, intervengono Maurizio Calà, segretario generale SPI CGIL Sicilia, Maria Concetta Barba, responsabile legalità, lavoro e giovani CGIL Agrigento e Valeria Casuccio dell’Azienda agricola Casuccio.