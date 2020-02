Agrigento, scoperto giro di prostituzione: arrestata coppia di coniugi e figlio

Un intero nucleo familiare, padre, madre e figlio, sono stati arrestati dal personale della squadra Mobile di Agrigento. Avevano trasformato le tre case vacanze di loro proprietà, in via Saponara, ad Agrigento, in veri e propri alloggi a “luci rosse”.

Si tratta di Emanuele Pace, di 67 anni, Pierina Micciche’ di 63 anni, e del loro figlio Vasilij Pace, 30 anni. Devono rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le indagini iniziate circa un anno fa hanno permesso di accertare un fiorente giro di prostituzione.

Sono stati documentati, e riprese, quasi 50 tra ragazze e transessuali, giunte nelle tre abitazioni, per prostituirsi, con periodi di una settimana o al massimo quindici giorni.