AGRIGENTO, DOMATTINA CONTROLLI RIGOROSI AL MERCATINO DI PIAZZA LA MALFA

L’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel ha disposto per domattina, in occasione del mercatino settimanale un rigoroso controllo per debellare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte dei mercatisti del venerdì.Tre squadre di Vigili Urbani controlleranno il conferimento dei rifiuti che dovrà essere effettuato nei cassonetti che saranno appositamente allocati. In particolare i rivenditori di frutta e ortaggi dovranno conferire tutti gli scarti nella zona antistante l’isola ecologica. Ed inoltre dovranno ripulire l’area in cui hanno operato. I mercatisti che vendono abbigliamento e prodotti vari dovranno depositare la plastica e la carta nei cassonetti posti nelle vicinanze delle baracche differenziando i due prodotti. I Vigili Urbani accerteranno le infrazioni che saranno sanzionate ed in caso di gravi trasgressioni si procederà alla sospensione dell’autorizzazione alla vendita.L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione degli operatori.