Ravanusa, celebrati i funerali di Lorenzo Miceli: stazionarie le condizioni dei tre feriti

Saracinesche di bar e negozi abbassati in segno di lutto cittadino così come disposto dal sindaco Carmelo D’Angelo. Ieri a Ravanusa è stato il giorno del dolore. Il giorno in cui tutta la città si è stretta attorno alla famiglia di Lorenzo Miceli, 28 anni, l’ex consigliere comunale dei 5 Stelle, deceduto in un grave incidente stradale avvenuto alle porte del paese in via Gramsci. L’auto sulla quale viaggiava, un Alfa Romeo 147, condotta da un suo amico si è ribaltata finendo la propria corsa contro un muro. A bordo, con Lorenzo Miceli, c’erano due ragazzi di Ravanusa ed una ventinovenne di Canicattì.Dei tre la più grave è proprio la giovane commessa che si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta nel reparto di rianimazione dopo che ha subito un intervento chirurgico alla testa a causa una emorragia cerebrale. Viene tenuta in coma farmacologico. A celebrare ieri i funerali di Lorenzo Miceli, in chiesa Madre l’arciprete del paese don Filippo Barbera. I primi banchi erano occupati dal papà di Lorenzo, Giovanni Miceli, stimato sindacalista della Uil pensionati di Agrigento, Accanto mamma Piera, la sorella Ilaria con il fidanzato Angelo. I nonni, Vincenzo e Fifa. La chiesa Madre è diventata troppo piccola per accogliere quella folla immensa che ha voluto partecipare ai funerali dell’ex consigliere comunale. Fuori per le tante persone che non hanno avuto accesso all’interno del luogo sacro un maxi schermo che ha proiettato le immagini della santa messa. Sul sagrato con rose bianche e rosse scritto “Ciao Lorenzo”.