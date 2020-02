Agrigento, la rissa di Porta di Ponte: denunciato un ventitreenne

Un ventitreenne di Favara è stato fermato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, in seguito alla rissa di sabato notte, nella zona di Porta di Ponte. Era ubriaco e lievemente ferito.

A suo carico al momento è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di ubriachezza molesta, e allo stesso è staro applicato il divieto di allontanamento dal centro cittadino per la durata di 48 ore.

La denuncia per rissa non è stata ancora formalizzata, si aspetta la conclusione degli accertamenti. Gli agenti, infatti, sono impegnati nelle indagini per risalire a tutti i partecipanti dell’ennesimo episodio, che si verifica nell’area attorno alla via Atenea, a ridosso dei locali della “movida”.

Un aiuto alle indagini si spera possa arrivare dai filmati di telecamere dell’impianto di video sorveglianza del Comune, e di privati cittadini, già acquisite dai poliziotti. Da un primo esame la zuffa, sarebbe da ricondurre ad uno sguardo di troppo.