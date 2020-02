Agrigento, botte da orbi tra giovani a Porta di Ponte

Rissa tra giovani nella zona del centro di Agrigento, a pochi passi dai locali della movida. La zuffa è scoppiata nel “cuore” della notte” di sabato, nell’area di Porta di Ponte, già teatro alcuni giorni fa di un’altra baruffa, con protagonisti giovani immigrati, e a poche decine di metri dalla via Pirandello, dove esattamente due settimane addietro, nel corso di una scazzottata, un trentenne raffadalese è stato colpito da una bottiglia di vetro, che gli ha provocato uno sfregio permanente al viso.

Nell’ultimo episodio in ordine di tempo, i rissosi se le sarebbero date di santa ragione per futili motivi, con molto probabilità, per uno sguardo di troppo, o una parola di troppo. Hanno fatto a botte, quattro o cinque individui. O forse di più.

All’arrivo delle forze dell’ordine il fuggi fuggi generale. Gli uomini in divisa manganelli in mano hanno setacciato in lungo e in largo la zona, cercando di risalire ai partecipanti. Le indagini comunque continuano senza sosta e nulla viene lasciato al caso. Gli investigatori, verosimilmente, acquisiranno i filmati di telecamere collocate nell’area di Porta di Ponte.