Ravanusa, domani i funerali di Lorenzo Miceli, sarà lutto cittadino. Grave la ragazza di Canicattì

Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa madre di Ravanusa i funerali di Lorenzo Miceli, 28 anni, deceduto in un brutto incidente stradale all’alba di oggi in via Aldo Moro all’ingresso del paese. Il sindaco Carmelo D’Angelo ha annunciato che sarà lutto cittadino. Tutta la comunità si stringerà attorno alla famiglia Miceli colpita da questa gravissima perdita. Intanto, per quanto riguarda gli altri feriti in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta si trova la giovane di Canicattì. E’ stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa per una emorragia cerebrale. Fratture ed escoriazioni per gli altri due ragazzi entrambi di Ravanusa, (tra cui il conducente dell’Alfa Romeo 147) anche loro ricoverati nell’ospedale nisseno. Sull’incidente la Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta condotta dai carabinieri della Compagnia di Licata e dai colleghi della stazione di Ravanusa.Intanto i parlamentari regionali e nazionali M5S dell’Agrigentino (Rosalba Cimino, Filippo Perconti, Michele Sodano, Rino Marinello, Giovanni Di Caro e Matteo Mangiacavallo) e il gruppo parlamentare 5 stelle all’Ars esprimono il loro profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’ex consigliere comunale M5S di Ravanusa, Lorenzo Miceli. Ai familiari di Miceli i deputati esprimono sentite condoglianze.