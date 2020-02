Ravanusa, auto contro muro: muore ex consigliere comunale Lorenzo Miceli

Tragedia nel cuore della notte in via Aldo Moro nell’abitato di Ravanusa. L’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Lorenzo Miceli, 30 anni è morto dopo che l’auto sulla quale viaggiava è andata ad urtare violentemente contro un muro. Rimasti feriti altri due giovani, un ragazzo di Ravanusa e una ragazza di Canicattì. Non sono in pericolo di vita. Hanno riportato fratture e ferite varie sul corpo. Scattatato l’allarme sul posto carabinieri, vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma per Lorenzo Miceli non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha sconvolto l’intera comunità ravanusana.