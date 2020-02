Castrofilippo, torna il carnevale. Carri allegorici. Concorso regionale per premiare i costumi e le maschere più belle.

Dopo il successo dello scorso anno di pubblico e di consensi torna l’edizione 2020 il “Carnevale Castrofilippese”. Una kermesse, fortemente voluta dall’amministrazione comunale del paese guidata dal sindaco Franco Badalamenti e dall’assessore allo sport, turismo e spettacolo Salvatore Alessi per far rivivere una antica tradizione che aveva fatto diventare negli anni passati il carnevale Castrofilippese uno dei più belli della provincia di Agrigento. Il tema scelto per l’edizione 2020 “Made in Sicily: arte, cultura e gastronomia” Saranno almeno due i carri allegorici che sfileranno per le vie del piccolo centro accompagnati da parecchi gruppi mascherati. Per questo motivo il comune ha lanciato un concorso a livello Regionale riservato a singoli, coppie, gruppi e maxi gruppi. Ci sarà anche una selezione riservata ai bambini sino ai 13 anni ed agli adulti. Il comune di Castrofilippo metterà in palio dei premi in denaro. Per iscriversi al concorso basterà mettersi in contatto con il comune di Castrofilippo o visitare il sito istituzionale dell’ente. La kermesse si terrà dal 22 al 25 febbraio ed il martedì grasso. Prevista una sfilata di abiti e costumi carnevaleschi presso il centro commerciale Le Vigne “Invitiamo tutti- hanno detto il sindaco Franco Badalamenti e l’assessore Salvatore Alessi a venire a Castrofilippo perché saranno giorni di allegria e spensieratezza pura”.