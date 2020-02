Campobello di Licata, il comune attiva un fondo per incentivare la riapertura di attività commerciali nel territorio sfruttando una norma del Ministero dell’Interno.

Il comune di Campobello di Licata è il primo della provincia di Agrigento che ha istituito nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale applicando una norma del Ministero dell’Interno. Per questo motivo la giunta comunale ieri ha stabilito i criteri applicativi per le “agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura o ampliamento di esercizi operanti nei settori dell’artigianato, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali; della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero, del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono esclusi dalle agevolazioni: gli esercizi di compro oro, le sale per scommesse, le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. I contributi saranno erogati nei limiti del fondo previsto dal Ministero dell’Interno e dello stanziamento in Bilancio del Comune di Campobello di Licata, nonché saranno concessi “nell’ordine di presentazione delle richieste” Si tratta di una grande opportunità- ha detto il sindaco Gianni Picone- per rivitalizzare centri come il nostro che hanno fatto registrare negli anni un depauperamento del territorio. Per tale motivo, invito i commercianti, gli imprenditori a rivolgersi ai nostri uffici e presentare le domande di adesione che sono state predisposte. In questo modo- conclude- crediamo di favorire lo sviluppo economico della nostra città dopo anni di recessione che hanno visto chiudere parecchie aziende del territorio”,