Agrigento, botte da orbi tra immigrati. Lanciate bottiglie di vetro

Ci potrebbero questioni di droga, dietro una serie di episodi, aggressioni, litigi e una rissa, scoppiati tra immigrati. Teatro dei fatti l’area di Porta di Ponte, e le vie Atenea e Pirandello. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini, per risalire ai protagonisti degli episodi di violenza, e accertare i motivi del parapiglia. Nel primo episodio coinvolti 4 soggetti, che se le sono date di santa ragione dalle parti di Largo Taglialavoro, a Porta di Ponte. Appena hanno sentito arrivare la polizia i partecipanti hanno smesso di picchiarsi, e si sono dati alla fuga.

Uno dei rissosi, è scappato verso la via Atenea, e appena ha incrociato un migrante di passaggio, percorrere la stessa via, dopo averlo avvicinato lo ha colpito alla testa con una cassetta in legno, raccolta poco prima da un cumulo di rifiuti. Per fortuna la vittima, che nulla aveva a che fare con la zuffa, non ha riportato ferite. Un’ora dopo altra scazzottata, questa volta dalle parti di Discesa Empedocle.

In questo caso alcuni individui hanno lanciato delle bottiglie di vetro, all’indirizzo dei componenti del gruppo avversario, che si sono frantumate appena toccata terra, senza colpire nessuno. Ancora mezz’ora più tardi, e altro intervento delle Volanti in via Pirandello, per l’ennesimo parapiglia. Anche in questo caso non si registrano feriti. Gli agenti hanno fermato, controllato, e identificato due immigrati, a quanto pare coinvolti nei fatti. Le loro posizioni sono al vaglio.