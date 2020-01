Blitz antidroga nell’Agrigentino, arrestata coppia di coniugi. Sequestrato un chilo di marijuana

Nel corso di un mirato servizio di perlustrazione, finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti sulla strada statale 115, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca hanno arrestato due coniugi romeni per spaccio di stupefacenti e sequestrato 1 chilo di marijuana. Inoltre i due avevano 20.000 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Tutto quanto ieri sera, quando i militari dell’Arma hanno notato qualcosa di sospetto a bordo di una vettura i cui occupanti, appena accorti della “gazzella”, hanno accelerato cercando di dileguarsi. Subito i carabinieri si sono lanciati all’inseguimento della berlina e sono riusciti a bloccarla in località “Bordea”. A bordo sono stati controllati due coniugi romeni, già noti all’Arma: lui 33enne, con precedenti di polizia, lei 30enne incensurata, entrambi di Sciacca.

Dall’immediata perquisizione del veicolo è saltato fuori 1 grammo di hashish, conservato in una piccola bustina di plastica. L’odore di “erba” percepito dai militari, però, era troppo forte e hanno deciso di andare ancora più a fondo nella ricerca, scovando così, ben occultata nel baule, in un vano appositamente creato nel passaruota posteriore, una busta con 700 grammi di marjuana. La ricerca dei carabinieri non si è fermata nemmeno davanti a questo, e sono andati a perquisire anche l’abitazione della coppia: lì, in un piccolo vano scavato in una parete, erano nascosti altri 140 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione, bustine in plastica utilizzate verosimilmente per le “confezioni” ed infine, all’interno di un beauty-case quasi 20.000 euro in contanti di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio: la droga e il denaro sono stati subito sequestrati ed i due pusher sono stati accompagnati al carcere, dove aspetteranno la decisione del giudice.