La Procura di Agrigento chiede archiviazione per l’inchiesta “Mare Jonio”

La Procura della Repubblica di Agrigento, a firma del procuratore aggiunto Salvatore Vella, e del pubblico ministero Cecilia Baravelli hanno chiesto al Gip l’archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, capo missione e comandante della nave “Mare Jonio” di Mediterranea Saving Humans.

I due sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. Nel marzo 2019 il comandante Marrone non aveva obbedito all’alt intimato, dal pattugliatore della Guardia di finanza, per spegnere i motori quando la nave dell’Ong si trovava di fronte all’isola di Lampedusa.

Casarini era stato indagato qualche giorno dopo a seguito di un interrogatorio, durato 7 ore, come persona informata sui fatti. Sarà adesso il Gip a decidere sulla richiesta della Procura.