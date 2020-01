Canicattì, tagliati oltre venti alberi di ulivo e mandorlo in un fondo agricolo

Si sono intrufolati in un fondo agricolo ed hanno tagliato e devastato oltre venti alberi di ulivo e mandorlo. Dietro al raid, forse una vendetta, anche se in mancanza di certezze, al momento gli investigatori, non escludono altre ipotesi alla base della intimidazione ai danni di un canicattinese.

Tutto quanto si è verificato nelle campagne di contrada “Madonna dell’Aiuto”, a Canicattì. Quasi sicuramente i responsabili hanno agito nelle ore notturne. Ad agire quasi sicuramente più persone, che hanno tagliato le piante, danneggiandole irrimediabilmente.

E’ stato lo stesso proprietario ad accorgersi dell’accaduto, e subito ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare ogni cosa. L’uomo avrebbe raccontato agli investigatori dell’Arma, di non avere alcuna idea su chi possa avere tagliato, danneggiandoli irreparabilmente i suoi alberi.