Agrigento, è morta la giornalista Loredana Guida, aveva contratto la malaria

Morire di malaria dopo una vacanza in Africa. Si chiamava Loredana Guida, un’insegnante 44enne, ma anche una giornalista. Aveva contratto la terribile malattia, verosimilmente, dopo un viaggio in Africa. E’ deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio, di Agrigento, dopo essere stata ricoverata una settimana in Rianimazione.

Loredana Guida era stata a Lagos, in Nigeria, per una vacanza. Dopo qualche giorno dal rientro ad Agrigento ha iniziato a stare male: febbre alta, e altri sintomi sottovalutati, o meglio forse scambiati per uno stato influenzale.