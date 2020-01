AGRIGENTO, CONSEGNATI I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUADRIVIO SPINASANTA

Parte la riqualificazione della zona del Quadrivio Spinasanta. Sono stati consegnati questa mattina i lavori relativi al miglioramento e alla rifunzionalizzazione del Quadrivio che erano attesi da molto tempo. Tra venti giorni, annuncia il sindaco Lillo Firetto, aprirà il cantiere che per questa prima parte di opere, si occuperà dell’area di parcheggio e vedrà la realizzazione anche di marciapiedi, di un viale alberato e di parco giochi per i bambini. I lavori della durata di sei mesi dovrebbero terminare entro Giugno. Successivamente, al termine dell’anno scolastico si metterà mano alla Rotatoria, opera indispensabile per decongestionare il traffico che in alcune ore della giornata è particolarmente intenso e caotico. Complessivamente per il progetto di riqualificazione sono stati previsti 970 mila euro.