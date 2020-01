Canicattì. concluso il torneo intitolato a Don Fausto Curto.

Ieri presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino” di Canicattì si è tenuto il torneo calcio a 5 micro e mini intitolato a “don Fausto Curto D’Andrea”. All’evento, organizzato dalla ASD Al Qattà sporting club di Canicattì e patrocinato dalle Polisportive Giovanili Salesiani – ente promozione sportivo CONI, hanno partecipato una parte delle associazioni sportive dilettantistiche delle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. A vincere per la categoria mini è stata la ASD Volley Stars, mentre, per la categoria micro il primo posto è andato alla ASD La Riesinadi Filippo Baldi. Ha ben figurato la scuola calcio dell’Al Qattà che si è piazzata al secondo posto per la categoria “Mini”, perdendo la finale con i campioni, e nel gradino più basso del podio per la categoria “Micro”.“Lodevole il grande impegno da parte dei dirigenti e dello staff di alleducatori e tecnici, della nostra scuola calcio, che sta dando i frutti sperati” commenta il Presidente Cesare Calabrò. “Il nostro obiettivo è quello di far crescere i piccoli atleti nei fondamentali tecnici e farli maturare come uomini e donne del futuro. Tutto lo staff, tecnico, dirigenziale ed educativo, segue ogni giorno minuziosamente i bambini”. Infine, riferisce il Presidente,“Sono orgoglioso di questo gruppo e di ciò che si sta venendo a creare, vedere i genitori dei bambini che assieme a noi collaborano per riuscire ad avere sempre il meglio diventa gratificante e ci sprona a formarci nello sport e nella proposta educativa per dare sempre di più”. Alla giornata erano presenti le autorità cittadine e i dirigenti provinciali e regionali delle polisportive giovanili salesiane.La giornata di sport, nel ricordo di don Curto,si è conclusa presso l’oratorio don Boscocon il pranzo e con i giochi in cortile.