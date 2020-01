Agrigento, movida fracassona: intervento dei carabinieri per spegnere la musica

Diversi cittadini di via Atenea e dintorni, si sono rivolti al numero unico di emergenza per segnalare musica ad alto volume, e oltre l’orario consentito, di alcuni locali della movida del centro cittadino. Evidentemente qualche esercente non ha ancora recepito il messaggio, chiaro e preciso, del Primo dirigente Angelo Bellomo, responsabile della Divisione Pasi della Questura di Agrigento, sulla “tolleranza zero” per gli abusivi, e per quanti non rispettano le regole.

Ieri notte sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto spegnere la musica ad uno dei locali della “movida” agrigentina. A questo punto non sono esclusi provvedimenti a carico dell’esercente. Fuori orario la musica deve necessariamente essere spenta, e senza creare disturbo ai residenti.