Canicattì, incendio alla Monte dei Paschi di Siena.

Attimi di paura questa mattina in piazza IV Novembre a Canicattì per un incendio che ha interessato la sede centrale della Banca Monte dei Paschi di Siena. L’allarme è scattato poco dopo le 9 quando dei cittadini hanno segnalato la presenza di fumo che usciva dall’interno dell’istitituto di credito. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e gli agenti del commissariato cittadino. Le fiamme che avevano interessato alcuni suppellettili e dei documenti a quanto pare sono scaturite da un corto circuito all’impianto elettrico della banca. L’incendio è stato domato in poco tempo. I danni non dovrebbero essere ingenti. Sul posto appena si è sparsa la notizia si è radunata una folla di curiosi tenuta lontano dagli agenti della polizia municipale della città