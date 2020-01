Canicattì, domani assemblea lavoratori servizio igiene ambientale

Il comune di Canicattì ha reso noto che domani 25 gennaio c.a., gli operatori addetti al servizio di igiene ambientale si asterranno dal lavoro per riunirsi in assemblea nelle ultime due ore di turno.

Di tale astensione si è avuta comunicazione, per conoscenza, da parte delle OO.SS. I lavoratori lamentano di non percepire con regolarità, da parte del RTI, le mensilità dovute ed in particolare la tredicesima e lo stipendio di dicembre 2019.

“Nonostante il Comune versi regolarmente le spettanze dovute alle Ditte – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – registriamo ancora una volta il malcontento degli operatori ecologici. Ci auguriamo che le divergenze tra le RTI e i lavoratori si appianino al più presto affinchè la nostra comunità abbia garantito il corretto svolgimento del servizio.”

Alla luce di quanto sopra si potrebbero verificare dei disservizi.