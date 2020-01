Camastra, sesso con due suoi allievi: istruttore tennis riprova a patteggiare la pena

Dopo un primo rigetto, chiede nuovamente di patteggiare la pena l’istruttore di tennis Bartolomeo Tesè, 78 anni, di Camastra, accusato di atti sessuali con minorenne. La prima proposta a 2 anni di reclusione, dal legale difensore dell’imputato, l’avvocato Calogero Meli era stata rigettata dal Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano.

Il nuovo accordo fra il difensore e il pubblico ministero Gloria Andreoli sarà sottoposto al collegio dei giudici, presieduto da Alfonso Malato, nell’udienza fissata per il 16 marzo prossimo.

Tesè è accusato di avere fatto sesso con due suoi allievi, fra il mese di maggio e l’ottobre del 2014. La vicenda è venuta fuori grazie ad alcune microspie piazzate dalla polizia, che indagava per altri fatti, all’interno del circolo del tennis di Camastra, quando due ragazzini, all’epoca di 13 e 15 anni, che frequentavano la scuola di tennis presieduta dal camastrese, sarebbero stati convinti ad avere dei rapporti sessuali con l’anziano camastrese.

Forse per paura o per vergogna, nessuno lo aveva denunciato. Ma la polizia, che indagava, per altri fatti, aveva piazzato delle microspie all’interno del circolo di tennis, e scoprì gli abusi.