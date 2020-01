Brucia fuoristrada di giovane agricoltore licatese. Annerito prospetto palazzina

In fiamme un Suv di proprietà di un agricoltore licatese di 29 anni. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro. Ancora in fase di accertamento le cause che, hanno originato il rogo. Per spazzare via tutti i dubbi bisognerà aspettare la conclusione di tutti gli accertamenti, e per questo motivo, fino a quando non arriveranno certezze, gli investigatori non scartano il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.

Ad essere avvolta dalle fiamme una Opel Mokka, parcheggiata in via Trento. Il fumo ha anche annerito il prospetto di una palazzina, dinnanzi alla quale il mezzo era stato lasciato parcheggiato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, anche i carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno avviato le indagini.