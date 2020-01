Agrigentina vittima di truffa su sito di annunci. Spariti 1.050 dalla sua carta

Vede su un sito di annunci on line dei mobili in vendita (cucina e altri prodotti), a prezzi stracciati, e in procinto di arredare la propria casa di campagna, chiama al numero telefonico inserito di seguito all’annuncio. Protagonista una 42enne di Agrigento, che da li a poco, dopo aver chiamato si mette d’accordo con il presunto venditore, sul pagamento e spedizione della merce.

Proprio il venditore fornisce il numero di una carta prepagata per effettuare il pagamento. La malcapitata non riuscendo nell’operazione, richiama a quel numero, e le viene detto di fare il bonifico in maniera diversa, inserendo la propria carta all’interno di un Bancomat, meglio un Postamat, digitando dei codici forniti dallo stesso venditore.

Anche in questo caso l’operazione non è andata a buon fine. A quel punto l’ignoto individuo dice alla donna che si sarebbe fatto vivo lui, per stabilire nuove modalità di pagamento. L’indomani l’agrigentina si è vista arrivare dei messaggi di prelievo, uno di 800 euro e l’altro di 250 euro, spariti dalla sua carta.

Alla stessa non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto. Denuncia raccolta dai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento, e poi inviata alla polizia Postale. Si tratta della nuova truffa “dei codici”. La polizia invita gli amanti degli acquisti via web a fare la massima attenzione.