Ravanusa, 14 dipendenti della Srr passano definitivamente in forza alla Rar. Sottoscritto lunedì scorso il contratto di cessione

Quattordici lavoratori della Srr Agrigento Est, passano definitivamente in forza alla Ravanusa Risorse ed Ambiente. Lunedì scorso, infatti, è stato sottoscritto il contratto di cessione dei dipendenti per una giornata definita storica dal sindaco Carmelo D’Angelo e dal Presidente della Rar Giovanni Montana. “La RAR srl- dice il sindaco Carmelo D’Angelo- ha avviato il servizio il primo marzo 2017 ed ha immediatamente organizzato la raccolta differenziata nel territorio e con la grande disponibilità dei cittadini ha fin da subito raggiunto ottimi livelli di efficienza ed efficacia nel servizio. E’ palese ed evidente – ha aggiunto-che il comune di Ravanusa nel suo complesso non ha mai presentato problemi in ordine all’igiene pubblica ed alla pulizia urbana. Vi è una profetica coincidenza di date: – continua il capo dell’amministrazione comunale- il 20 gennaio 2019 sono arrivati i nuovi mezzi nella disponibilità della RAR srl ed il 20 gennaio 2020 si è concluso il definivo assetto societario con la cessione del personale. Un particolare ringraziamento va rivolto agli operatori della RAR che nel corso di questi anni di servizio si sono spesi con abnegazione garantendo nel migliore dei modi possibili una alta qualità del servizio.

Appare opportuno ricordare che il costo del servizio di igiene urbana nel comune di Ravanusa è il più basso della provincia di Agrigento e tale obiettivo si è raggiunto e mantenuto a seguito di una efficace ed efficiente gestione della società RAR srl che sinergicamente con la amministrazione comunale ha sempre effettuato tutti gli interventi migliorativi possibili nel rispetto della economicità del costo. Con l’inizio del 2020- conclude Carmelo D’Angelo- un ulteriore obiettivo ci si pone davanti, ovvero l’avvio della raccolta differenziata della frazione organica – umido -, cosa che non è stata possibile effettuare ad oggi soprattutto per la mancanza in un raggio di distanza chilometrica ragionevole ed economicamente sostenibile della presenza di un impianto di conferimento”