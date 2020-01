Promozione turistica: nuove strutture ricettive in provincia di Agrigento

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha classificato 7 nuove strutture ricettive nei comuni di Agrigento, Lampedusa, Porto Empedocle, Menfi, Licata e Campobello di Licata. L’attività è stata svolta dal Settore Promozione Turistica, ai sensi della Legge Regionale n. 27/1996 (che delega questa competenza alle ex Province Regionali) e ha consentito di ampliare ulteriormente l’offerta turistica in provincia con 66 nuovi posti letto.

Le nuove strutture ricettive sono state classificate nelle tipologie bed and breakfast, turismo rurale e case vacanza, e sono le seguenti:

– B&B “Miramare”, a Lampedusa in via Lido Azzurro, tre stelle, due camere e quattro posti letto;

– B&B “Villa Milici”, a Campobello di Licata in contrada Milici, due stelle, tre camere e quattro posti letto;

– B&B “Alijama”, ad Agrigento in via Orfane, tre stelle, due camere e quattro posti letto;

– B&B “La dimora del monsignore”, a Licata in via De Pasquale, tre stelle, due camere e quattro posti letto;

– B&B “Marisicilia”, a Porto Empedocle in della Rosa, tre stelle, una camera e tre posti letto;

– B&B “Raggio di sole”, a Porto Empedocle in Roma, tre stelle, tre camere e sei posti letto.

Turismo rurale:

– “Case Graffeo”, a Menfi in contrada Ferdotto, tre stelle, sei camere, undici posti letto;

Case e appartamenti per vacanze:

– “Albatros Apartments”, a Licata in c.da Mollarella, una stella, trenta posti letto.

Le determinazioni dirigenziali relative alle nuove classificazioni sono state trasmesse ai Comuni competenti per territorio e ai Servizi Turistici Regionali.