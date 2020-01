Canicattì, acqua inquinata nelle vie Ippolito e Corso Umberto. Sindaco ne vieta l’utilizzo a fini potabili

Da settimane ormai i cittadini di via Capitano Ippolito a Canicattì sono alle prese con problemi di inquinamento dell’acqua che sgorga dai rubinetti delle loro abitazioni. Mentre si tenta di trovare la soluzione al problema ieri il sindaco Ettore Di Ventura si è visto costretto ad emettere una nuova ordinanza che vieta l’utilizzo del liquido per usi potabili ma solo per fini igienico-sanitari, estendendo il divieto ance ad alcuni punti di Corso Umberto e per l’esattezza al civico numero 31. Con la stesso atto il sindaco ha ordinato alla società Girgenti Acque, quale Ente gestore della rete idrica, di provvedere alla pulizia delle riserve idriche, al rifornimento sostitutivo a mezzo autobotte garantendo una corretta fornitura nei punti rete interessati alla non conformità, nonché a procedere ad individuare le cause dell’inquinamento e a risolvere il problema. Previsti, infine, nuovi monitoraggi attraverso il campionamento dell’acqua distribuita nei punti di rete interessate e nelle zone limitrofe e di darne immediata comunicazione.