Mafia, imprenditore favarese ai domiciliari, ma fuori dalla provincia di Agrigento

Arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, fuori della provincia di Agrigento. Il Gup del Tribunale di Palermo, Marco Gaeta, ha sostituito la misura cautelare cnei confronti dell’imprenditore favarese Gerlando Valenti, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, nell’ambito della maxi inchiesta “Montagna”.

Il giudice ha accolto l’istanza avanzata dai difensori, gli avvocati Angela Porcello e Raffaele Bonsignore. Valenti dall’11 gennaio del 2018, si trovava recluso presso il carcere “La Valletta” di Torino. La misura è stata sostituita alla luce delle statuizioni disposte nella sentenza che ha definito il processo, con il rito abbreviato, dove è stata ridimensionata la sua posizione, con la riqualificazione dell’accusa originaria di partecipazione a Cosa Nostra che gli era valsa una richiesta di condanna a 20 anni.

Il favarese era imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, oltre che di talune estorsioni (consumate e tentate) aggravate dalla finalità di agevolazione mafiosa di cui all’art. 7, nonché di alcune ipotesi di trasferimento fraudolento di beni, ma in esito al giudizio, è stato ritenuto responsabile unicamente in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.