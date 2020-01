Rinvenuti e sequestrati 30 panetti di hashish sulla spiaggia di San Leone

I carabinieri del nucleo Operativo e della sezione Investigativa del Comando provinciale di Agrigento, hanno rinvenuto trenta panetti di hashish, del peso complessivo di 3 chili, su una spiaggia di San Leone.

Si tratta del sesto ritrovamento in poche settimane tra le coste agrigentine, trapanesi e del messinese. L’inchiesta sui ritrovamenti di hashish, è coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, con in testa il procuratore capo Luigi Patronaggio, e il procuratore aggiunto Salvatore Vella.

Gli scatoloni recuperati, tutti chiusi con del nastro adesivo, del tipo usato per imballaggi, sarebbero tutti uguali. In pochi giorni sono stati trovati spiaggiati in varie zone della Sicilia oltre 200 kg. di hashish.