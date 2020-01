Recuperato cadavere nel mare agrigentino, è un vero e proprio giallo

E’ un vero e proprio giallo il ritrovamento di un cadavere di una persona (maschio e di giovane età), avvistato tra le onde del mare, in territorio di Licata. A ritrovarlo i poliziotti del locale Commissariato, unitamente ai militari della Guardia costiera, e ai vigili del fuoco.

Subito è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha disposto gli accertamenti del caso, e il recupero della salma. Aperta un’indagine per fare piena luce sulla vicenda. Mistero sull’identità. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Licata, dove sarà sottoposto ad autopsia.

Da alcuni particolari potrebbe essere un migrante. Forse caduto in mare durante la traversata. Ma non è detto. Da ricordare che nei giorni scorsi tra le coste agrigentine, trapanesi, palermitane e messinesi, sono stati rinvenuti in più occasioni tre cadaveri di sub, e sei scatoloni di hashish, per complessivi 200 chili di stupefacente sequestrato.