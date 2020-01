Favara, scoppia incendio in un’abitazione: paura e danni

Potrebbe essere stato il malfunzionamento di una stufa a causare l’incendio, scoppiato in un’abitazione, al sesto piano di una palazzina, di via Sicilia, a Favara. Anche se al momento non vi sono certezze. Era da poco passata la mezzanotte, quando al 112 sono giunte alcune chiamate per un rogo in corso all’interno di un appartamento,

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali appena giunti, hanno evacuato e messo in salvo tre famiglie. A parte i danni, nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti dei carabinieri della Tenenza di Favara.