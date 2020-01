Differenziata ad Agrigento, utenti richiamati a prestare attenzione

L’assessore comunale all’ecoligia, Nello Hamel, torna ad invitare gli utenti a prestare la massima attenzione nel conferimento dell’organico. Raccomanda l’uso di sacchetti compostabili e l’uso degli appositi mastelli. Questa indicazione è tassativa poiché il centro di compostaggio rifiuta di accettare carichi di organico inquinati dai sacchetti di plastica e la ditta gestore del servizio ha dato disposizione di non ritirare i rifiuti difformi e lasciare l’apposito avviso. Si chiede quindi una puntuale collaborazione per evitare che i rifiuti irregolari non vengano raccolti con i conseguenti disagi.